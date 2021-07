Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (970) Mögliches Raubdelikt in Burgthann - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Altdorf / Schwabach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.07.2021) kam es im Burgthanner Ortsteil Ezelsdorf zu einer Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines möglichen versuchten Raubdeliktes.

Zeugen teilten über Notruf mit, dass sich zwei Männer in der Hauptstraße schlagen sollen. Streifen der Polizeiinspektion Altdorf fuhren zum Einsatzort und trafen einen 35-jährigen Mann an der angab, von mehreren Männern beraubt worden zu sein. Die Angreifer wären zwischenzeitlich geflüchtet.

Nach seinen Angaben soll er von mindestens zwei Tätern vom Fahrrad gezogen worden sein. Anschließend hätten ihm die Täter eine Tasche entwendet, in welcher sich mehrere hundert Euro befanden. Danach flüchteten die Täter. Der 35-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Männer erneut antreffen. Beim Versuch, die Tasche wieder an sich zu nehmen, kam es zu einer Schlägerei. Der Geschädigte konnte die Tasche mitsamt Inhalt wieder an sich nehmen. Er wurde dabei leicht verletzt, der unbekannte Angreifer soll ebenfalls verletzt worden sein.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Raubdeliktes. Zu den Angreifern liegen keine näheren Beschreibungen vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl

