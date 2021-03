Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Grauen 5er BMW beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.3.2021 beschädigte ein Unbekannter mit einem Fahrzeug oder einem Einkaufswagen einen grauen 5er BMW, der zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes und Baumarktes am August-Wessing-Damm in Warendorf stand. Trotz des Schadens an der rechten Fahrzeugseite kümmerte sich der Verursacher nicht darum. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

