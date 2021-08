Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Graffitis auf Außenfassaden

Weilerswist/Bad Münstereifel (ots)

Der Polizei liegen aktuell zwei Anzeigen bezüglich Graffitis vor. Diese befinden sich an einem Vereinshaus in Weilerswist in der Hellweg Straße und an einer Außenfassade eines Wohnhauses in Bad Münstereifel in der Euskirchener Straße. Die Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigungen sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell