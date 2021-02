Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nahe - Geldwechseldiebstahl vor Supermarkt

Bad Segeberg (ots)

Donnerstagmittag (04.02.2021) ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Kronsmoor in Nahe zu einem Diebstahl gekommen, bei dem der Täter die Hilfsbereitschaft eines 79-Jährigen ausnutzte.

Gegen 13:20 Uhr sprach ein Unbekannter den Senior an und bat darum, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln.

Vermeintlich hilfsbereit "unterstützte" der Mann den 79-Jährigen bei der Suche im Münzfach.

Wenig später stellte der Geschädigte fest, dass über 200 Euro aus seiner Geldbörse fehlten und erstattete Strafanzeige.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Verdächtigen verlief erfolglos.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 35 bis 40-Jährigen mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,75 Metern und schlanker Statur gehandelt haben. Er trug eine blaue Trainingsjacke, ein Basecap und einen Mund-Nase-Schutz. Der Mann hatte einen Drei-Tage-Schnauzbart und sprach gebrochen deutsch.

Die Polizeistation Itzstedt bittet um Zeugenhinweise unter 04535 4399950.

Der Geldwechsel-Trick

Fremde bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter oder einem Komplizen abgelenkt.

Der Täter nimmt sich mit Daumen und Zeigefinger eine Münze heraus. Was das Opfer nicht sehen kann: Mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger der gleichen Hand zieht er mit einer unglaublichen Fingerfertigkeit zeitgleich das gesamte Papiergeld aus dem Papiergeldfach.

Wenn Sie als hilfsbereiter Mensch Fremden dennoch Geld wechseln möchten, halten Sie Abstand, damit der Bittsteller nicht in Ihrer Geldbörse "beim Suchen hilft".

Die Polizei gibt dazu folgende Tipps:

Lassen Sie Fremde beim Geldwechseln nicht in Ihre Geldbörse schauen.

Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechselns, wie z.B. in einem nahe gelegenen Geschäft oder einem Kreditinstitut.

Seien Sie misstrauisch, wenn immer wieder neue Wechselwünsche hervorgebracht werden.

Geben Sie das Wechselgeld erst dann heraus, wenn Sie zuvor den zu wechselnden Betrag erhalten haben.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie unbedingt brauchen.

Verstauen Sie nach dem Abheben bei der Bank oder am Geldautomat das Geld sicher, am besten direkt am Körper. Keinesfalls sollten Sie größere Beträge in Ihrer Geldbörse mit sich führen.

Diese und weitere Hinweise zu den unterschiedlichsten Maschen der Täter finden Sie im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell