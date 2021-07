Polizei Mettmann

POL-ME: Gartenhaus gerät in Brand - Ratingen - 2107053

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag (10. Juli 2021) ist gegen 11 Uhr ein Gartenhaus in Ratingen-Homberg in Brand geraten. Ausgelöst wurde der Brand in der Straße Am Kockshof ersten Erkenntnissen zufolge durch einen technischen Defekt an einem Seniorenmobil, das vor dem Gartenhaus geladen wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Seniorenmobil brannte vollständig bis auf das Metallgestell ab. Anschließend griff das Feuer auf das Gartenhaus über. Die Feuerwehr Ratingen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen (siehe Pressemitteilung der Feuerwehr Ratingen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4964972). Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell