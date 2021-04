Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Marienberg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag, den 09.April., auf Samstag, den 10.April, wurde durch unbekannte Täter die Wand einer Sporthalle in der Kirburger Straße in Bad Marienberg großflächig mit Graffiti besprüht. In dem aufgesprühten Schriftzug wird sich kritisch bezüglich der aktuellen Coronapolitik geäußert.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell