POL-ME: Drei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall - Ratingen - 2107050

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits in einer eigenen Pressemeldung (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4965475) berichtete, kam es am Sonntag (11. Juli 2021) an der Mülheimer Straße in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden - eine davon schwer.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 17:30 Uhr war ein 62-jähriger Velberter mit seinem VW Golf von einem Waldweg auf Höhe der Straße "Fahrenkothen" auf die Mülheimer Straße abgebogen. Dabei missachtete er einen vorfahrtberechtigten 58-jährigen Ratinger, dort in Richtung Ratingen-Zentrum unterwegs war. Die beiden Autos prallten gegeneinander, wobei die beiden Fahrer leicht verletzt wurden. Die Ehefrau des Velberters, welche auf dem Beifahrersitz saß, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Alle drei mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Männer konnten diese nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen - die 55-jährige Frau musste stationär aufgenommen werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden totalbeschädigt und musste abgeschleppt werden. Zudem wurde die Straße für die Dauer der Unfallaufnahmen für den Verkehr gesperrt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt, liegt aber deutlich im fünfstelligen Bereich.

