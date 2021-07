Polizei Mettmann

POL-ME: Handtaschenraub im Stadtpark - Hilden - 210747

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag des 09.07.2021 gegen 17:00 Uhr ging eine 76 jährige Hildenerin durch den Stadtpark in Hilden in Richtung der Itterstraße. Kurz vor der Tiefgarage zur Stadthalle kam plötzlich von hinten ein Radfahrer und entriss ihr im Vorbeifahren die Handtasche. Hierbei handelt es sich um eine schwarze Ledertasche mit Henkel. Der Radfahrer flüchtete über die Itterstraße in Richtung Neustraße und kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20 Jahre - ca. 175 cm - schlank - grauer Kapuzenpullover - dunkle lange Jeans - dunkles Basecap - helle Hautfarbe

Die ältere Dame blieb unverletzt, wurde aber aufgrund der Gesamtumstände einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach einer vorsorglichen Untersuchung wieder verlassen konnte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hilden unter 02103/898-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

