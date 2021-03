Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0186--Zeugenaufruf nach Straßenraub--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Wiedaustraße Zeit: 11.03.21, 20.10 Uhr

Am Donnerstagabend wurde ein 53 Jahre alter Mann in Walle von einem bislang unbekannten Täter ausgeraubt. Der 53-Jährige wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte näherte sich dem 53-Jährigen in der Wiedaustraße von hinten und forderte Geld von ihm. Als der Mann sich daraufhin umdrehte, erhielt er sofort mehrere Faustschläge ins Gesicht, sodass er zu Boden ging. Der Angreifer durchsuchte anschließend die Kleidung seines Opfers und flüchtete mit Geldscheinen, Handy und Rucksack als Beute. Der 53-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Arm. Nach einer Erstversorgung durch alarmierte Rettungskräfte wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

