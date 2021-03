Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0183 --Warnung vor falschen Polizisten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Lange Reihe Zeit: 11.03.2021, 15:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gelangten Trickdiebe unter einem Vorwand in die Wohnung einer 80-Jährigen in Walle. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen und warnt, denn im Laufe des Tages gab es vermehrt Anrufe von falschen Polizisten.

Gegen 13:20 Uhr klingelte bei der 80-jährigen Frau in der Straße Lange Reihe das Telefon. Ein Mann am anderen Ende gab sich als Polizist aus und verwickelte sie in ein Gespräch. Er sagte, dass Kontoauszüge der Seniorin auf der Straße gefunden worden wären. Weiterhin wollte er wissen, ob sie Wertsachen oder Bargeld zu Hause hätte. Diese bejahte die 80-Jährige und gab die Seriennummern der Scheine durch. Der Anrufer sagte ihr, dass darunter Falschgeld sei. Er stellte sie zu einem falschen Staatsanwalt durch, der sagte, dass das Geld von einer Polizistin abgeholt werden würde. Gegen 15:00 Uhr klingelte eine Frau und gab sich als besagte Polizistin aus. Die Seniorin übergab ihr Bargeld und die Frau entfernte sich.

Die falsche Polizistin wurde wie folgt beschrieben: Sie war etwa 25 Jahre alt, 165 cm groß und schlank. Sie hatte braune, schulterlange Haare und war dunkel gekleidet.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Straße Lange Reihe etwas Auffälliges beobachtet? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Im Laufe des Tages gaben sich alleine in der Straße Lange Reihe zweimal Trickdiebe als Polizisten aus, blieben aber erfolglos. Bei der Polizei meldeten sich am Donnerstag noch mindestens zehn weitere Zeugen und berichteten von solchen Anrufen.

Aus diesem Grund warnt die Polizei Bremen noch einmal eindringlich vor Trickdieben: Immer wieder gelingt es diesen Kriminellen, Zugang zu den Wohnräumen meist lebensälterer Menschen zu erschleichen. Sie treten stets sehr bestimmt auf und spielen ihre betrügerische Rolle überzeugend. Dabei nutzen gerade Täter, die sich als Polizisten ausgeben oft eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. Legen sie im Zweifel einfach auf. Seien Sie wachsam und lassen keine Fremden in Ihre Wohnung. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Fordern sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis und prüfen sie diesen sorgfältig. Wenn Sie geringste Zweifel an der Echtheit haben, rufen Sie den kostenlosen Notruf 110 an. Hier geht's zum Dienstausweis der Polizei Bremen: https://www.polizei.bremen.de/detail.php?gsid=bremen09.c.20534.de

