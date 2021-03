Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Norken - Verkehrsunfall mit Sachschaden; Verkehrsunfallflucht; Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Sonntag, den 14.03.2021, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in Norken, Bundesstraße 414, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Bad Marienberg die Bundesstraße 414, aus Richtung Hachenburg kommend, in Richtung Kirburg. Der Unfallverursacher befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bundesstraße 414 in entgegengesetzter Richtung und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug. Aufgrund des Überholvorganges kam der unbekannte Fahrer auf den Gegenfahrstreifen. Hierdurch bedingt musste der entgegenkommende 49-jährige Fahrer eine Gefahrenbremsung durchführen und stieß infolge dessen auf regennasser Fahrbahn gegen die rechtsverlaufenden Metallschutzplanken. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Die Fremdschadenshöhe wird auf zirka 3300EUR beziffert.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Tel. 02662/9558-0 oder per EMAIL: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell