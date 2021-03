Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Wittgert (ots)

In der Zeit vom 12.03.2021 gegen 18:00 Uhr und dem 13.03.2021 gegen 11:00 Uhr kam eine unbekannte Person auf der L306 von Wittgert kommend in Richtung Nauort, gegenüber der Abfahrt in Richtung Ransbach-Baumbach, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidezaun. Der Verkehrsunfallbeteiligte verließ die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624 9402-0 entgegen.

