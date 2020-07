Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Zimmerbrand

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, um 18:50 Uhr, kam es an der Kreisstraße zu einem Feuer in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand im Wohnzimmer schnell unter Kontrolle bringen. Nach ersten Ermittlungen war ein Ladegerät mit angeschlossenem Akku aus einem Regal auf das Sofa gefallen. Hier war dann durch einen technischen Defekt ein Brand entstanden. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000,- EUR geschätzt. (lü)

