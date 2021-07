Polizei Mettmann

POL-ME: Sozius schwer verletzt - Velbert - 210748

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagabend des 10.07.2021 gegen 18:25 Uhr beabsichtigte ein 18 jähriger Wuppertaler mit seinem Toyota aus einer Grundstücksausfahrt an der Sontumer Straße in Velbert gegenüber in die Wallstraße einzufahren. Hierbei deutete er das Fahrverhalten eines 15 jährigen Vespa-Fahrers aus Velbert falsch, der von der Sontumer Straße nach rechts in die Wallstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, in deren Folge der auf dem Kleinkraftrad mitfahrende 15 jährige Sozius aus Velbert schwer verletzt wurde. Er wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

