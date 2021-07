Polizei Mettmann

POL-ME: Wertvolle Armbanduhr von Handgelenk gestohlen - Ratingen - 2107049

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Auf einem Parkplatz am Rommeljansweg in Ratingen-Homberg ist es am Sonntag (11. Juli 2021) gegen 13.30 Uhr zu einem Raub gekommen. Einem 66-Jährigen ist dabei eine wertvolle Armbanduhr entwendet worden.

Das war geschehen:

Gegen 13.30 Uhr ist ein 66-jähriger Ratinger seinen Angaben zufolge auf dem Parkplatz am Rommeljansweg am dortigen Golf-Club von einer unbekannten Frau angesprochen worden, während er in seinem Auto saß. Die Frau soll den Ratinger in ein Gespräch verwickelt und den Unterarm des Mannes gepackt haben. Der Ratinger konnte sich losreißen, bemerkte aber sofort, dass seine wertvolle Armbanduhr fehlte. Die Frau flüchtete zunächst zu Fuß und wurde vermutlich von einem männlichen Komplizen in einem silbernen Audi A4, der den Rommeljansweg mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Altenbrachtweg befuhr, abgeholt. Möglicherweise hatte der Audi ein Bochumer Kennzeichen und fuhr Zeugenangaben zufolge bereits 20 Minuten lang vor der Tat vor dem Golf-Club auf und ab.

Die unbekannte Frau konnte der Ratinger wie folgt beschreiben:

- Mitte 20 - südosteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 1,70 m groß - schlank - dunkle, schulterlange, offene Haare - wulstige Lippen, stark rosa geschminkt - Sonnenbrille mit dem Logo "HG" - ungepflegtes Erscheinungsbild

Der Fahrzeugführer des silbernen Audis wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 25-30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - untersetze Statur - fülliges Gesicht - großflächige Tätowierung am linken Arm

Die Polizei fragt: Wer hat das Tatgeschehen ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu der unbekannten Tatverdächtigen und dem Fahrer des silbernen Audis machen? Die Polizei in Ratingen ist jederzeit unter der Telefonnummer 02102 9981-6210 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell