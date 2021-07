Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt mutmaßlichen Drogendealer - Heiligenhaus - 2107051

Mettmann (ots)

Augenscheinlich den richtigen Riecher hatten am Sonntag (11. Juli 2021) zwei Polizeibeamte in Heiligenhaus: Bei einer Kontrolle auf einem Spielplatz an der Nonnenbrucher Straße in Heiligenhaus-Mitte trafen die Polizisten auf einen mutmaßlichen 21-jährigen Drogendealer. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das war passiert:

Gegen 16 Uhr waren die beiden Beamten im Rahmen ihrer Fußstreife entlang der Nonnenbrucher Straße gegangen. Dabei stellten sie gegen 16 Uhr auf einem Spielplatz auf Höhe der Wiesenstraße zwei junge Männer fest, die sich dort in verdächtiger Art und Weise auf einer Bank aufhielten.

Die beiden Beamten kontrollierten daraufhin die beiden 20 und 21 Jahre alten Heiligenhauser, wobei sie in der Tasche des 21-jährigen rund 20 Gramm zum vermeintlichen Weiterverkauf abgepacktes Cannabis (rund 30 Gramm) sicherstellten. Anschließend wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung des jungen Mannes in Heiligenhaus-Mitte durchsucht. Hierbei stellten die Beamten weiteres Cannabis sicher, welches in kleineren Tütchen verpackt war. Zudem beschlagnahmten die Beamten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie das Handy des jungen Mannes zur weiteren Beweissicherung.

Gegen den mehrfach wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getretenen Heiligenhauser wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell