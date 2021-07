Polizei Mettmann

POL-ME: Kreispolizei begrüßt neue Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter - Kreis Mettmann - 2107052

Mettmann (ots)

Ein freudiger Tag für die Kreispolizeibehörde Mettmann: Am heutigen Montag (12. Juli 2021) haben insgesamt 54 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter ihr erstes Praktikum im Wach- und Wechseldienst bei der Polizei im Kreisgebiet begonnen.

Bereits in der vergangenen Woche ging es für die angehenden neuen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit einer Einführungs- und Organisationswoche los. Am heutigen Montag begrüßte sie Polizeidirektor Thomas Decken, Leiter der Direktion "Gefahrenabwehr / Einsatz", persönlich am Zentralgebäude der Kreispolizeibehörde am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann. Am Dienstag (13. Juli 2021) starten die angehenden Polizistinnen und Polizisten ihren ersten Dienst bei einer der zahlreichen Dienstgruppen an den verschiedenen Wachstandorten im Kreisgebiet.

Dort werden die Anwärterinnen und Anwärter, die nun bereits ein Jahr lang an der Fachhochschule ausgebildet wurden, jetzt gemeinsam mit erfahrenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bis Ende August Streife fahren, ehe sie ihr duales Studium an der Fachhochschule fortsetzen.

