Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Aalen (ots)

Gem. Aalen, B 29 - Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Am Montag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 40-Jähriger die B 29 von Aalen in Richtung Westhausen mit seinem PKW Mercedes. Kurz vor der Abzweigung zur B 290 in Richtung Ellwangen, musste er verkehrsbedingt abbremsen, was eine 38-Jährige, die mit ihrem VW Golf hinter dem Mercedes fuhr, offenbar zu spät erkannte. Sie fuhr leicht auf den Mercedes auf. Ein 19-Jähriger, der mit seinem PKW Audi hinter dem VW Golf fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW Golf auf. Die 38-jährige VW - Fahrerin erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 29 kurzzeitig voll gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen verursachte.

