Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugteile entwendet - Hoher Schaden entstanden - Einbruch in Windkraftanlage

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeugteile entwendet - Hoher Schaden entstanden

Angersbach - Diverse Fahrzeugteile eines weißen 5er BMWs entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (08.05.) von dem nicht umzäunten Gelände eines Autohandels in der Straße "Vor der Hahlshube". Durch Einschlagen eines Fahrzeugfensterns gelangten die Täter in das Innere des Fahrzeugs und demontierten mehrere Fahrzeugteile. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Sachschaden an dem BMW beziffert sich auf etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Windkraftanlage

Ulrichstein - In eine Windkraftanlage im Bereich der Landstraße 3161 brachen Unbekannte am Sonntagvormittag (09.05.), gegen 11 Uhr, ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in das Innere der Anlage, wo sie mehrere Platinen, eine USV-Anlage sowie einen speziellen Computer im Wert von rund 8.000 Euro entwendeten. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell