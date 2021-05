Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hünfeld-L3176 (ots)

Am Samstag, den 08.05.2021 gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer die L3176 aus Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. An der Auffahrt Hünfeld Nord wollte er auf die B27 in Fahrtrichtung Fulda auffahren. Diese ist jedoch wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Er fuhr dennoch auf die Auffahrt auf, drehte dort und wollte wieder zurück nach Hünfeld fahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Hünfelder, der aus Hünfeld kam und in Richtung Michelsrombach fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der Pkw des Hünfelders seitlich gegen die Baustellenabsperrung schlitterte. Dabei wurden mehrere Warnbaken mitgerissen und eine Baustellenabtrennung beschädigt. Eine Warnbake geriet in den Gegenverkehr und beschädigte dabei einen entgegenkommenden Pkw. An allen beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Der komplette Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

