Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau OT Mecklar (ots)

Am Samstag, den 08.05.2021 um 19.29 Uhr, befuhr eine Hersfelderin die Meckbacher Straße in Mecklar und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Durch eine kurzzeitige Ablenkung geriet sie nach eigenen Angaben über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte mit ihrer vorderen linke Ecke ihres Pkw BMW den entgegenkommenden Pkw Mercedes Benz eines Fahrzeugführers aus Rotenburg an der Fulda. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7000,00 Euro.

