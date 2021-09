Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Alleinbeteiligt gegen zwei Bäume geprallt

Aalen (ots)

Gem. Bopfingen - Alleinbeteiligt gegen zwei Bäume geprallt

Am Montag gegen 22:40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Landesstraße 1078 von Kirchheim/Ries in Richtung Bopfingen mit seinem PKW Mercedes. Er musste einem Tier ausweichen und verlor anschließend die Kontrolle über sein Auto. Er kam zunächst in den Randstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und prallte anschließend mit annähernd 100 km/h mit der Fahrzeugfront gegen einen massiven Baum. Das Auto schleuderte danach am Fahrbahnrand entlang, bevor es nach ca. 60 Meter mit dem Fahrzeugheck gegen einen weiteren Baum prallte. Nach weiteren 30 Metern blieb das Auto schließlich auf der Fahrbahn liegen. Der 19-Jährige konnte sein Auto selbstständig verlassen und erlitt bei dem Unfall letztendlich leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

