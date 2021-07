Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch im Sommerwaldweg

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Montag, 11:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:45 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, in das Einfamilienhaus im Unteren Sommerwaldweg Nr. 104 einzubrechen. An einem rückwärtigen Fenster wurden Hebelspuren festgestellt. Der Schaden am Fenster wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

