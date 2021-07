Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 21.07.2021, 18:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Altheimer Straße 89 - 87 SV: Rund 1.200 Euro Sachschaden an zwei hintereinander geparkten Pkw verursachte der Fahrer eines grünen bzw. mitgrünen Pkw unbekannter Marke, der beim Vorbeifahren an beide Fahrzeuge stieß. Die beiden Fahrzeuge (schwarzer Kia Carnival und blauer Citroen C3) parkten am rechten Fahrbahnrand in Richtung Zweibrücken, als der grüne bzw. mintgrüne unbekannte Pkw in Fahrtrichtung Zweibrücken an den geparkten Pkw vorbeifahren wollte und dabei zuerst den linken Außenspiegel des schwarzen Kia traf, aus dem der Glaseinsatz herausbrach. Den wenige Meter davor geparkten blauen C3 beschädigte der unbekannte Pkw am linken hinteren Kotflügel. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht. |pizw

