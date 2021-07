Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl auf Parkplatz eines Discounters

Zweibrücken (ots)

Zeit: 21.07.2021, 11:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Homburger Straße 196 SV: Eine 82-jährige Frau, die in einem Discounter einkaufen war, stellte nach dem Einkauf ihre Handtasche neben der Fahrertür ihres Pkw auf dem Boden ab, um die Waren in das Fahrzeug zu laden. Dabei stahl ein unbekannter Täter, 30 - 40 Jahre alt, die Handtasche, rannte damit zu seinem Wagen, der ebenfalls auf dem Parkplatz geparkt war und flüchtete mit seinem weißen Pkw (Näheres nicht bekannt) in Richtung Einöd. Der Täter soll mitteleuropäisch ausgesehen haben. Diebesgut: In der Handtasche befanden sich viele persönliche Dinge der Geschädigten, auch Fahrzeug- und Haustürschlüssel sowie die Geldbörse mit ca. 100 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten. Der Gesamtschaden beträgt ca. 250 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zu dem Diebstahl. |pizw

