Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Christiansgasse - Teilkennzeichen bekannt

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 10:15 und 11:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter BMW-Fahrer einen auf dem "C & A"- Parkplatz geparkten BMW. Ein Zeuge beobachtete, wie ein silberner BMW der Dreier-Reihe den Schaden verursachte und sich anschließend entfernte. Als Kennzeichen wurde "PS-N" mit unbekannter Zahlenfolge erkannt. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

