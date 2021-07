Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Holzdiebe am Herzbrünnel

Münchweiler (ots)

Zwischen Sonntag, 11:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, sägten unbekannte Täter Meterstücke von am Waldweg, Flur: Am "Herzbrünnel", gelagertem Langholz (Polderholz) ab und entwendeten insgesamt 1,5 Ster im Gegenwert von 70 Euro. Das Langholz ist namentlich gekennzeichnet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

