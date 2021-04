Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In Schule eingebrochen + Kupfer geklaut + Scheibe geborsten - Handy verschwunden + Handschuhfach durchsucht + Ford aufgebrochen und durchsucht + In Schulungsraum eingebrochen+ Altmetall gestohlen

Friedberg (ots)

Friedberg: In Schule eingebrochen

Zwischen Mittwoch (21.4.21,17 Uhr) und Montag (26.4.21, 8 Uhr) haben Unbekannte ein Fenster der Schule in der Johann-Peter-Schäfer-Straße eingeschlagen und dann einen Büroraum durchwühlt. Scheinbar war nichts gestohlen worden. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Schulgeländes aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, 06031/6010.

Büdingen: Kupfer geklaut

Eine als Abdeckung dienende Kupferplatte (Maße etwa 100 cm x 40 cm) entwendeten Diebe zwischen Donnerstag und Samstag in der Straße "Am Pfaffenpfad". Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Karben: Scheibe geborsten - Handy verschwunden

Aus einem Am Tiefen Born in Okarben parkenden Audi haben Langfinger zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (9 Uhr) ein im Innenraum abgelegtes Handy sowie eine EC-Karte m mitgenommen, nachdem zuvor eine Fahrzeugscheibe zum Bersten gebracht worden war. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Karben: Handschuhfach durchsucht

In der Friedensstraße traf es zwischen Samstag, 10 Uhr und Montag, 17 Uhr auch einen schwarzen Ford. Nachdem man eine Scheibe des Kleinwagens zerstört-, und sich so Zugang zum Innenraum verschafft hatte, entwendeten Unbekannte u.a. die im Handschuhfach verstaute Brieftasche.

Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Friedberg: Ford aufgebrochen und durchsucht

Zwischen Samstag, 10.30 Uhr und Montag, 10 Uhr verschafften sich Langfinger gewaltsam Zugang zu einem in der Birkenstraße abgestellten Ford und durchsuchten den Innenraum akribisch nach Brauchbarem und türmten anschließend, scheinbar ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Friedberg: In Schulungsraum eingebrochen

Zugang zu den Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung verschafften sich Einbrecher zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 9 Uhr. Nachdem man ein Fenster eines Schulungsraumes in der Straße "Pfingstweide" aufgehebelt hatte, dursuchte man unter anderem einen Büroraum. Dort brach man schließlich einen Rollcontainer auf und stahl eine gefüllte Geldkassette. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Konnte die Tat gar beobachtet werden?

Reichelsheim: Altmetall gestohlen

Nachdem zwei bislang namentlich nicht Bekannte am gestrigen Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Geibelstraße eine mittels Vorhängeschloss gesicherte Kiste aufbrachen und das darin befindliche Altmetall entwendeten, türmten sie Zeugenangaben zufolge mit einem Auto mit OF-Kennzeichen. Zeugenangaben zufolge handelte es sich bei den beiden Langfingern um zwei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren und südländischem Erscheinungsbild. Einer der Tatverdächtigen trug eine blaue Jeans, ein schwarzes Shirt und hatte kurze, schwarze Haare sowie einen Bart. Zur anderen Person liegt derzeit keine Beschreibung vor. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

