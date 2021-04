Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Haftbefehl ergeht gegen mutmaßlichen Drogendealer

Friedberg (ots)

Büdingen: Haftbefehl ergeht gegen mutmaßlichen Drogendealer

Am vergangenen Dienstag stieß die Polizei in Büdingen bei der Kontrolle eines Kleinwagens auf knapp ein Kilo Amphetamin sowie mehrere Waffen. Der polizeibekannte, 50-jährige Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt, landete in Untersuchungshaft. Das Auto, welches dem Mann wohl regelmäßig - trotz der geschilderten Umstände - von Familienangehörigen zur Verfügung gestellt wird, stellte man ebenfalls erst einmal sicher. Auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts folgte die Wohnungsdurchsuchung, in deren Rahmen man weiteres Beweismaterial auffand.

Gegen 14 Uhr war der Kleinwagen einer Streifenwagenbesatzung nach Hinweisen aus der Bevölkerung aufgefallen, woraufhin man sich zu einer Kontrolle entschlossen hatte. Schnell war klar: Der Mann verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, führten die Ordnungshüter einen entsprechenden Test durch. Dieser zeigte neben THC, Kokain, Amphetamin und Methamphetamin auch Opiate an. Im Fahrzeuginnenraum fanden die Schutzleute unter anderem die verpackten Drogen, eine geladene Schreckschusspistole und zwei Klappmesser.

Wegen des Verdachts des bewaffneten Drogenhandels, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Waffengesetz klickten daher wenig später die Handschellen.

Nach erfolgter Blutentnahme auf der Dienststelle und zwischenzeitlichem Aufenthalt im Polizeigewahrsam ordnete das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen schließlich die Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Tobias Kremp

Pressesprecher

