POL-WE: Unfallflucht nach Parkrempler in Gedern ++ Plakat auf Schulhof in Büdingen entzündet

Weitere Pressemeldungen vom 23.04.2021

Nach Parkrempler geflüchtet

Gedern: Mit ihrem schwarzen Volvo, fuhr eine Dame am Freitag (23.4.) nach Gedern zum Einkaufen. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr besuchte sie einen Supermarkt in der Ostpreußenstraße und einen Discounter in der Straße "Am alten Bahnhof". Während der PKW auf den Parkplätzen stand, muss ein anderer Verkehrsteilnehmer einen tiefen Kratzer an der Fahrzeugfront verursacht haben. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen. Der Unfallverursacher verschwand von der Unfallstelle, ohne sich bemerkbar zu machen. Die Besitzerin des Volvo stellte den Schaden bei ihrer Rückkehr nach fest und informierte die Polizei. Diese sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Tel.: 06042/9648-0.

Plakate auf Schulhof angezündet

Büdingen: Wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt die Polizei in Büdingen seit Freitag (23.4.). Bislang Unbekannte hatten im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Gelände einer Schule in der Wilhelm-Lückert-Straße aufgesucht. Auf dem Schulhof entzündeten sie mehrere an einer Gebäudewand angebrachte Abiplakate, so dass diese zerstört wurden. Auch an der Wand entstand Schaden durch Rußanhaftungen. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf etwa 1000 Euro belaufen. Neben dem finanziellen Schaden, wiegt der ideelle Schaden der zerstörten Abi-Plakate schwer. Haben doch Familie und Freunde mit Hingabe die Banner mit Liebe individuell gefertigt. Sie dienen dem Ansporn und Trost für die anstrengenden Prüfungen. Insbesondere, wo aufgrund der Pandemielage den Schülerinnen und Schülern die üblichen Feiern und Veranstaltungen in dieser einmaligen Zeit verwehrt bleiben, schmerzt die sinnlose Zerstörung der Plakate doppelt. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

