POL-WE: Kind angefahren - Fahrer flüchtet in Karben ++ Beleidigt und bedroht in Bad Nauheim ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 23.04.2021

Beleidigt und Bedroht - Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Bad Nauheim: Ein Radfahrer fuhr am Donnerstagabend (22.4.) mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg des Rödgener Weges. Das Handy hielt er in der rechten Hand und fuhr plötzlich auf die Fahrbahn. Das in mehrfacher Hinsicht nicht regelkonforme und dazu noch sehr unsicher wirkende Verhalten bemerkten zwei Polizisten, auf ihrer Streifenfahrt. Sie hegten den Verdacht, der Radler könne betrunken sein und in diesem Zustand wohlmöglich "unter die Räder" geraten. Deshalb entschlossen sie sich zu einer Kontrolle. Der 26-jährige Bad Nauheimer zeigte sich vom fürsorglichen Verhalten der beiden Schutzleute wenig begeistert. In russischer Sprache tat er seinen Unmut über die Kontrolle kund. Dabei vergriff er sich massiv im Ton und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Pech für ihn, dass einer der beiden jedes russische Wort verstand, weshalb der Mann sich nun auch für die Straftatbestände Beleidigung und Bedrohung zu verantworten hat. Letztlich musste er mit zur Polizeidienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, zeigte sich auch sonst weiter in aggressiver Stimmung. Die Auswertung seiner Blutprobe wird ergeben, wieviel Alkohol der Radfahrer im Blut hatte und ob ggf. auch Drogen mit im Spiel sind. Neben den Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Hoher Sachschaden nach Unfall

Bad Nauheim: Die Fahrerin eines VW Beetle war am Donnerstag (22.4.) auf der B275 zwischen Ober-Mörlen und Nieder-Mörlen unterwegs. Als die 42-Jährige aus dem Hoch-Taunus-Kreis gegen 18.50 Uhr an der Auffahrt zur A5 links abbog, übersah sie offenbar die Mercedes E-Klasse eines entgegenkommenden Bad Nauheimers. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden dabei beschädigt. Sie mussten von einem Abschleppwagen geborgen werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 17.000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen.

Scheibe eingeschlagen

Ockstadt: Eine zerborstene Scheibe stellte die Nutzerin eines PKW am Donnerstag (22.4.) gegen 13 Uhr bei ihrem Wagen fest. Sie hatte den Opel Kombi am Freitag (16.4.) gegen 22 Uhr in der Von-Franckenstein-Straße geparkt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Offenbar hatten Diebe die Scheibe eingeschlagen und im Innenraum nach Wertgegenständen gesucht. Ohne Beute zogen sie von dannen. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise.

Kind angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Audifahrer

Karben: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind und einem PKW kam es am Donnerstag (22.4.) in Klein-Karben an der Einmündung Homburger Straße/Schillerstraße. Der Fahrer eines Wagens bog gegen 18 Uhr, aus Richtung Bahnhofstraße kommend, von der Homburger Straße in die Schillerstraße ein. Dabei stieß er gegen ein 8-jähriges Mädchen, das die Schillerstraße zu Fuß überquerte und einen Tretroller schob. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ohne sich weiter um das Kind zu kümmern flüchtete der Fahrer des Unfallautos. Die 8-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung. Die Polizei Bad Vilbel sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen des Unfalls und fragt: Wer hat den Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Mädchen an der genannten Örtlichkeit gesehen? Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Audi gehandelt haben. Hinweise werden unter Tel.: 06101/5460-0 entgegengenommen.

Corina Weisbrod

