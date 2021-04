Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In Schule eingebrochen + Anhängerreifen zerstochen + Spielautomaten aufgehebelt + Geldbeutel genommen + PKW-Scheibe eingeschlagen

Friedberg (ots)

Friedberg: In Schule eingebrochen

Einbrecher sind am Wochenende in eine Schule in der Saarstraße eingestiegen. Zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Sonntagabend (18.30 Uhr) hatten die Straftäter ein Fenster am Gebäude eingeschlagen und waren so in die Räumlichkeiten gelangt. Was entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Karben: Anhängerreifen zerstochen

Zwischen Donnerstagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagvormittag (11 Uhr) zerstach ein Unbekannter einen Reifen eines in der Straße "Auf der Warte" im Ortsteil Groß-Karben abgestellten PKW-Anhänger. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Ranstadt: Spielautomaten aufgehebelt

Einigen Schaden hinterließen Einbrecher, die zwischen Donnerstag (15 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) in eine Bar in der Bahnhofstraße eingebrochen sind. So öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zugang. Die Unbekannten beschädigten Teile des Mobiliars und brachen mehrere Spielautomaten auf, aus welchen sie die darin befindlichen Geldkassetten mitnahmen. Die Friedberger Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Die Ermittler fragen: Wem sind im genannten Zeitraum in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Konnte jemand den oder die Täter bei der Tat oder der anschließenden Flucht beobachten? Wer kann sonstige Hinweise geben?

Rosbach: Geldbeutel genommen

Aus einem roten Toyota entwendete ein Unbekannter eine im Handschuhfach abgelegte Geldbörse samt Inhalt, nachdem man sich zuvor gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschafft hatte. Der Kleinwagen stand zwischen Freitagabend (23.30 Uhr) und Samstagvormittag (10.30 Uhr) in der Straßheimer Straße in Ober-Rosbach. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Rosbach: PKW-Scheibe eingeschlagen

Eine Fahrzeugscheibe eines Smarts schlugen Unbekannte zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Samstagmorgen (8.30 Uhr) im Ober-Rosbacher Steigerweg ein. Entwendet wurde offenbar nichts. Hinweise erbittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

