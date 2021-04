Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Versuchter Einbruch

Am Mittwoch, 21. April 2021, kam es zwischen 12.30 und 13.00 Uhr in der Straße Rebhuhnstiege zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in ein dortiges Wohnhaus einzudringen, was ihm nicht gelang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Lohne - Brand einer Regentonne

Am Mittwoch, 21. April 2021, kam es gegen 15.20 Uhr in der Straße Am Grevingsberg zu einem Brand. Eine Nachbarin bemerkte, dass eine an einem Wohnhaus aufgestellte Regentonne brannte. Sie benachrichtigte die 45-jährige Bewohnerin. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Lohne rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Am Außenbereich des Hauses entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Goldenstedt - Brand einer Hecke

Am Mittwoch, 21. April 2021, kam es gegen 21.00 Uhr in der Straße Tangen Weg zu einem Brand. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet eine Gartenhecke in Brand. Diese wurde durch die Feuerwehr Goldenstedt, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausrückte. Es wurden keine Personen verletzt.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, 19. April 2021, kam es zwischen 09.30 und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Keetstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen Nissan Qashqai an zwei Stellen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch, 21. April 2021, kam es zwischen 10.30 und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Motorhaube eines Hyundai Tucson. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell