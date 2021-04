Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 21.April 2021, zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr kam es im Otto-Jens-Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten Ford Transit und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

