Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 17-Jähiger greift Polizisten an

Kaiserslautern (ots)

Als die Besatzung eines Streifenwagens am Montagabend am Willy-Brandt-Platz vorbeifuhr, sahen sie einen Jugendlichen, der ein dort abgestelltes Fahrrad aufnahm und auf den Boden schleuderte. Anschließend trat er auf das Rad ein. Das Fahrrad wurde dadurch beschädigt.

Die Beamten hielten an und sprachen den jungen Mann an. Als sie ihn kontrollieren wollten reagierte er aggressiv und beleidigte die Polizisten. Auch herbeigerufene Unterstützungskräfte ermahnten ihn mehrfach zur Ruhe und drohten ihm die Fesselung an, wenn er sich der Feststellung seiner Personalien weiter widersetzen sollte. Der 17-Jährige schrie die Einsatzkräfte an und ging aggressiv auf sie zu. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Dabei leistete der Tatverdächtige weiter Widerstand.

Als der Minderjährige an seiner Wohnanschrift seinen Eltern übergeben werden sollte, ging er erneut auf die Beamten los. Er beleidigte sie und versuchte, die Polizisten mit Kopfstößen zu verletzen. Da der 17-Jährige die Beamten weiter attackierte, setzten die Einsatzkräfte nach vorheriger Androhung das Distanz-Elektro-Impulsgerät im Kontaktmodus ein. Daraufhin beruhigte sich der Jugendliche und war mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Das Ergebnis: 2,09 Promille. Der junge Mann wurde im Haus seiner Eltern medizinisch versorgt.

Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell