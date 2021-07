Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Garagendachs

Pirmasens (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstag, 22.07.2021, kurz nach 22 Uhr, zu einem Brand eines Garagendachs in der Turnstraße. Da das Feuer drohte auf die angrenzenden Wohnhäuser überzugreifen, wurden diese durch die Einsatzkräfte evakuiert. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden und die Bewohner konnten, nachdem der Brand gelöscht war, alle wieder unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Turnstraße ca. 2,5 Stunden gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand an der Garage, sowie den beiden angrenzenden Gebäuden ein Sachschaden von ca. 12.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell