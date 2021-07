Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Freitag (16.07.2021), um 14:45 Uhr, kam es auf dem Charlottenplatz zum Zusammenstoß zwischen einem blauen BMW, einem schwarzen Renault Clio und einem weißen Smart. Bei dem Unfall erlitt eine 26-jährige Mitfahrerin im Renault leichte Verletzungen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beteiligten Fahrzeuglenker konnte der Unfallhergang bisher nicht geklärt werden. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell