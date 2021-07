Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spinde aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (15.07.2021) in einer Veranstaltungsstätte am Fritz-Walter-Weg sieben Umkleideschränke aufgebrochen. Die Täter begaben sich in das Obergeschoss, wo sie zwischen 06.00 Uhr und 22.40 Uhr im Bereich der Umkleidekabinen, die mit einem Vorhängeschloss gesicherten Spinde der Besucher aufhebelten. Bislang ist nicht bekannt, ob sie etwas erbeuteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell