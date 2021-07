Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Keller eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (14.07.2021) und Donnerstag (15.07.2021) in ein Mehrfamilienhaus an der Engelbergstraße eingebrochen und haben dabei zwei Pedelecs gestohlen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise zwischen 19.00 Uhr und 14.00 Uhr in das Gebäude. Dort hebelten sie im Kellerbereich ein Abteil auf. Sie stahlen ein schwarzes Pedelec der Marke Bulls sowie ein orangenes der Marke Conway im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell