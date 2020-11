Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Vechta - Brand einem Funkmast

Am Donnerstag, 19. November 2020, kam es gegen 01.58 Uhr auf dem Stoppelmarkt zu einem Brand an einem Funkmast. Nachdem der Funkmast in der Nacht ausgefallen war, entdeckten Techniker bei den Reparaturarbeiten Brandspuren in einer Kabelwanne. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 19. November 2020, 14.15 Uhr wurde ein 39-jähriger Transporterfahrer aus Goldenstedt auf der Dorfstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 19. November 2020, wurde um 17.37 Uhr in der Großen Straße ein 30-Jähriger, der in Wildeshausen wohnt, kontrolliert. Die Polizisten stellten fest, dass er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. November 2020, kam es zwischen 07.00 und 22.00 Uhr in der Krogmannstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Toyota Yaris und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 19. November 2020, kam es um 14.38 Uhr am Kreisverkehr an der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 8-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der die Straße auf dem Radweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge leicht verletzt wurde.

