Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Radfahrer stürzt

MutterstadtMutterstadt (ots)

Am Montagnachmittag gegen 13:40 Uhr ist die Polizei zu einem Radfahrer in die Waldstraße gerufen worden, der laut Zeugen ohne ersichtlichen Grund in den Grünstreifen geraten und dann gestürzt ist. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder sonstige berauschende Mittel. Der 67-jährige Radfahrer ist mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden.

