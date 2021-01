Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Gegen Bagger gefahren

WaldseeWaldsee (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:10 Uhr ist ein 75-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit gegen einen in der Ludwigstraße geparkten Bagger gefahren. Der Bagger blieb unbeschädigt, an dem Pkw entstand jedoch Totalschaden. Verletzt hat sich der 75-jährige aber glücklicherweise nicht.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell