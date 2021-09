Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Unfall, Unfallflucht

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal: Sachbeschädigung

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Montag, 6:00 Uhr an der Grundschule in der Straße Im Wacholder die dortige Beton-Tischtennisplatte umgeworfen und dadurch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Weissach nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07191 35260 entgegen.

Schorndorf: Unfall beim Wenden

Am Montagmorgen gegen 7:40 Uhr stand ein 35 Jahre alter Renault Clio-Fahrer im Stau in der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Schorndorf-West zur B29. Hier war zuvor ein Unfall passiert. Um aus dem Stau herauszukommen entschloss sich der Renault-Fahrer mit seinem PKW zu wenden und übersah dabei einen von hinten kommende, am Stau vorbeifahrende 16-Jährige auf einem Yamaha-Roller. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 6:00 Uhr waren Unbekannte über ein Baugerüst auf das Dach einer Schule in der Steinbeisstraße geklettert. Von dort haben sie mehrere Edelstahlteile von Belüftungsanlagen abgerissen und vom Dach geworfen. Auch wurden mehrere Blitzableiter verbogen. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Am Montag zwischen 16:35 Uhr und 16:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilenehmer in er Heerstraße vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Roller. Der Roller fiel bei dem Unfall um. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950 422.

