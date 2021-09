Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus, Sachbeschädigung durch Brandlegung, Fahrerflucht

Aalen (ots)

Großerlach: Verbrannte Bratkartoffeln lösen Feuerweheinsatz aus

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Reute meldete am Dienstagmittag kurz vor 12:00 Uhr über die Rettungsleitstelle, dass das Treppenhaus des Gebäudes voller Rauch sei. Die Feuerwehren Großerlach, Murrhardt und Sulzbach rückten aus. Bis zum Eintreffen der Wehrleute war die Situation jedoch bereits bereinigt. Ein weiterer Bewohner hatte versucht Bratkartoffeln zu kochen, was ihm offenbar nicht so recht gelungen war. Es entstand weder Personen noch Sachschaden.

Schorndorf-Oberberken: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Unbekannte haben am Montag zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr an der Adelberger Straße vier Strohballen in Brand gesteckt. Glücklicherweise wurde die Rauchentwicklung rechtzeitig bemerkt, so dass ein Übergreifen auf weitere Strohballen verhindert werden konnte. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Urbach: Unfallflucht

Am Montagabend zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Dacia Sandero den Linsenbergweg in Fahrtrichtung Schraienstraße. Als sie auf Höhe der Wittumhalle nach links abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden schwarzen PKW. Der Fahrer des schwarzen PKW setzte nach der Kollision seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. An dem Dacia entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen sich unter Telefon 17181 204-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell