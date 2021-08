Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg/ PSt Vienenburg von Freitag, den 27.08.2021, 12:00 Uhr, bis Samstag, den 28.08.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

In der Zeit von Do., den 26.08.2021, 14.30 Uhr bis Fr., den 27.08.2021, 10.10 Uhr wurde im Schachtweg in 38690 Goslar OT Vienenburg durch einen bislang unbekannten Täter mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand die linke Fahrzeughälfte eines Skoda Octavias zerkratzt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen

i.A.

Schulz, POKin

