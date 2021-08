Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Schwerer Motorradunfall

Harz-/Landkreis Goslar: Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein Kraftradfahrer die B 498 von Altenau in Richtung Oker. In einer Linkskurve an der Okertalsperre verlor der 20-jährige Fahrer die Kontrolle über das Kraftrad, stürzte und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der allein beteiligte Kraftradfahrer aus dem Landkreis Hildesheim verletzte sich hierbei schwer und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden von geschätzt 7.000 EUR.

