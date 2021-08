Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl aus Pkw am Mittwoch, den 25.08.2021, 15:25 Uhr:

Ein bisher unbekannter Täter wurde bei der Rückkehr der Halterin zu ihrem parkenden Pkw dabei gesehen wie er ihren auf dem Beifahrersitz des Pkw Skoda abgelegten Rucksack sowie die Geldbörse und die Hausschlüssel aus dem Auto heraus entwendete. Zuvor hatte er die Scheibe an der Fahrertür des an der Ilsenburger Straße (L 501) abgestellten Pkw eingeschlagen. Der Täter konnte flüchten.

Anzeige wegen räuberischen Diebstahls:

Am Mittwoch, den 25.08.2021, wurde die Polizei gegen 17.20 Uhr, zu einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Güterbahnhof gerufen. Zuvor wurde einer von einer Gruppe von drei jungen Männer im Geschäft dabei beobachtet wie er Waren aus den Auslagen genommen habe und in den mitgebrachten Rucksack gesteckt hatte. Noch im Geschäft wurden die Männer daraufhin von einem Mitarbeiter angesprochen und in den Personalraum begleitet. Hier habe plötzlich einer der Drei gegen den Mitarbeiter eingeschlagen und sei aus dem Gebäude geflüchtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell