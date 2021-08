Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.08.2021

Zeugen gesucht

Am Samstag, den 14.08.21 gegen 02:55 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine offenstehende Terrassentür Zutritt zu einem Hotelzimmer in der Krugwiese und durchwühlte dort die Sachen und entwendete ein Handy sowie eine Geldbörse. Als der im Zimmer schlafende Gast wach wurde, ergriff der Täter mit seiner Beute die Flucht. Der Gast verfolgte den Täter noch bis auf die Berliner Allee, verlor ihn dort aber aus den Augen. In der Zeit von Sonntag, den 15.08.21 um 15:30 Uhr bis Montag, den 16.08.21 um 05:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu den Personalumkleiden eines Hotels in der Krugwiese. Dort öffnete er gewaltsam mehrere Spinde und entwendete daraus persönliche Gegenstände der Mitarbeiter.

Die Kriminalpolizei hat in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es Tatzusammenhänge gibt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei unter der Rufnummer 05321-3390 mitzuteilen.

