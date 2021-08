Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Diebstahl aus Pkw:

Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete aus einem vermutlich unverschlossen abgestellten VW Touran eine Handtasche mit Geldbörse. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitraum vom 23.08.2021, 18.00 Uhr bis Dienstag, 24.08.2021, 09.00 Uhr, auf einem Grundstück in der Straße Im Bleichtal.

Verkehrsunfall mit Flucht in Bad Harzburg: Der Halter eines VW Tiguan erstatte eine Anzeige bei der Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Er hatte sein Fahrzeug am Dienstag, den 24.08.2021, vormittags auf der Ilsenburger Straße in Bad Harzburg in Höhe des Grundstückes Nr. 16 zum Parken abgestellt. Als er gegen 12.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Seitenspiegel vermutlich im Vorbeifahren durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt worden ist. Der Verursacher unterließ es jedoch sich um den angerichteten Schaden von ca. 350,- Euro zu kümmern und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 24.08.2021, 15:26 Uhr, in Bad Harzburg: Ein 11jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad von einem Grundstück in der Straße Am Güterbahnhof auf die Straße ein und übersah eine 49jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Golf, die in Richtung Herzog-Julius-Straße fuhr. Die Fahrerin im Pkw konnte die Kollision trotz Gefahrenbremsung nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der 11jährige leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1500,- Euro.

Verkehrsunfall am Dienstag, den 24.08.2021, 17.36 Uhr in Weddingen: Ein nicht angeleinter Hund lief in der Straße Stadtberg unvermittelt vor ein Motorrad, welches auf der B 82/Stadtberg aus Goslar kommend in Richtung Weddingen unterwegs war. Der Fahrer des Krades versuchte noch ein Brems- bzw. Ausweichmanöver, konnte jedoch die Kollision nicht vermeiden, so dass er zusammen mit seiner Mitfahrerin auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrer wurde dabei leicht, seine Mitfahrerin schwer verletzt. Sie wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Der Hund verstarb noch am Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell