Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 25.08.21

Goslar (ots)

Wildunfall - Schaden 1000,- Euro

Am 24.08.21. 04.08 Uhr, befuhr ein 32jähriger Mann aus Seesen mit seinem Pkw die B 248 aus Richtung Hahausen kommend in Richtung Seesen. In Höhe der Unfallstelle querte ein Fuchs die Fahrbahn und stieß mit dem Pkw zusammen. Dadurch entstand ein Riss an der Stoßstange vorn rechts. Tierhaaranhaftungen wurden festgestellt.

Einfacher Diebstahl - Schaden 50,- Euro Bargeld

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem Altenheim in Seesen, die Geldbörse mit 50,- Euro Bargeld einer 95jährigen Bewohnerin des Pflegeheims. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eventuelle sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 9440)

Warenkreditbetrug - Schadenshöhe 440,99,- Euro

Ein bislang unbekannter Täter bestellte mittels der Identitätsdaten einer 52jährigen Frau aus Seesen Waren bei einer Firma aus Leipzig. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 440,99,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall - Schaden 2750,- Euro

Eine 65jährige Frau aus Lutter befuhr am 24.08.21, 20.45 Uhr, mit ihrem Pkw die Dr.-Heinrich-Jasper-Str, in Lutter, um nach rechts in die Bachstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen 52jährigen Pkw-Fahrer aus Lutter, der die o.a. Straßen in Gegenrichtung befuhr und beim Linksabbiegen zu weit nach links geriet, so dass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

i.A.

Knackstedt, POK

